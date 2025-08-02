Мозг насекомых очень небольшой в сравнении с мозгом позвоночных. Например, у человека 86 миллиардов нейронов, а у грызунов – 12 миллиардов. В то же время мозг плодовой мушки дрозофилы, любимого модельного объекта учёных-генетиков, состоит всего из 200 тысяч нервных клеток. До недавнего времени насекомых рассматривали как своего рода «живых роботов», обделенных сложным поведением, эмоциями и чувствами. Но так ли велика пропасть между поведением вороны или крысы и медоносной пчелы? Могут ли насекомые учиться, обучать друг друга, впадать в депрессию или наоборот получать заряд позитива? О лекторе: Илья Удалов. Кандидат биологических наук, доцент Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и экскурсовод Зоологического музея ЗИН РАН. Автор YouTube канала о биологах и биологии «Илья Удалов».