Шестиногие умники: есть ли у насекомых разум
Тренинговый центр Измайловский, Измайловский проспект, 2
Начало:
Завершение:
от 1200₽ до 1500₽
Возраст 6+
Необычное
Про событие
Мозг насекомых очень небольшой в сравнении с мозгом позвоночных. Например, у человека 86 миллиардов нейронов, а у грызунов – 12 миллиардов. В то же время мозг плодовой мушки дрозофилы, любимого модельного объекта учёных-генетиков, состоит всего из 200 тысяч нервных клеток. До недавнего времени насекомых рассматривали как своего рода «живых роботов», обделенных сложным поведением, эмоциями и чувствами. Но так ли велика пропасть между поведением вороны или крысы и медоносной пчелы? Могут ли насекомые учиться, обучать друг друга, впадать в депрессию или наоборот получать заряд позитива? О лекторе: Илья Удалов. Кандидат биологических наук, доцент Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и экскурсовод Зоологического музея ЗИН РАН. Автор YouTube канала о биологах и биологии «Илья Удалов».
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