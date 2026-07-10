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[отменено] Шекспировские чтения

Севкабель Порт
Цирк Монгольфьери, Кожевенная линия 34

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от 2000₽ до 3500₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Туманный классик? Скучные сонеты? Забудь. В театре «Цирк Монгольфьери» при свечах, под аккордеон и фортепиано случится магия: стихи оживут голосом Ивана Федорука (БДТ, настоящий Ромео из спектакля «Джульетта»). Он не декламирует — он проживает 20 сонетов, как личный разговор о страсти, одиночестве и любви. А артист оркестра БДТ Владимир Розанов поддержит ритм стиха классикой и своей музыкой, написанной специально для этого вечера. Иван Федорук — актёр театра и кино служит в БДТ им Г. А. Товстоногова. Владимир Розанов — музыкант и композитор, артист оркестра БДТ. Зачем приходить: чтобы наконец прочувствовать, о чем всё это. Впустить поэзию через сердце, а не через школьную программу.

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