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Шекспир. Мясорубка

TEATR 101
Гаванская улица, 3

Начало:

Завершение:

1299₽
Возраст 21+
Спектакли

Про событие

В спектакле подняты актуальные и социально-значимые вопросы: социальное неравенство, бедность, ненависть, преступления, взаимоотношения между людьми, одиночество. Сборник из пьес Уильяма Шекспира, созданный на втором году обучения студенток Д.Л. Кириллова. Режиссёр: Денис Кириллов.

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