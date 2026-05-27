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В спектакле подняты актуальные и социально-значимые вопросы: социальное неравенство, бедность, ненависть, преступления, взаимоотношения между людьми, одиночество. Сборник из пьес Уильяма Шекспира, созданный на втором году обучения студенток Д.Л. Кириллова. Режиссёр: Денис Кириллов.
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