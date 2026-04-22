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Шедевры мюзикла в старинном соборе «Иисус Христос — Суперзвезда»

Катакомбы Петрикирхе
Невский проспект, 22/24Б

Начало:

Завершение:

от 1700₽ до 2900₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

В этот вечер старинный лютеранский собор превратится в зал, где оживут легендарные истории сцены и экрана. На сцене — живой оркестр и голоса, которые наполнят собор мощью и эмоцией. В программе — главные хиты рок-оперы «Иисус Христос — Суперзвезда» Эндрю Ллойда Уэббера и лучшие хиты мировых мюзиклов. «Иисус Христос — Суперзвезда» — это не просто рок-опера. В её основе — евангельская история, рассказанная языком музыки. Музыка и тексты этой рок-оперы заставляют зрителя увидеть себя в истории, задавать вопросы о душе, любви и прощении… Всё это — под песни, ставшие гимнами целого поколения. Особую магию вечеру придаст звучание оркестра в каменных стенах Петрикирхе. Под сводами собора музыка обретает особый масштаб и глубину. Гитары, уносящиеся под самый купол. Масштаб звучания оркестра. Голоса, исполняющие знаменитые хиты. И человеческая сторона великой истории. О любви, которая сильнее страха. Тебя ждёт невероятная акустика величественного купола, голоса ведущих солистов Петербурга и легендарные хиты на языке оригинала.

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