Шедевры классики на саксофонах
Пирогова, 18
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1600₽
Возраст 6+
Концерты
Про событие
В этот вечер тебя ждёт россыпь избранных произведений академического репертуара в ярком, артистичном исполнении. В программе — музыка русского романтизма и французского импрессионизма в переложении для ансамбля саксофонов соединится с редко звучащими образцами оригинальной музыки XX века для духовых инструментов, а томные мелодии танго будут соседствовать с эстрадно-джазовыми ритмами. В концерте будет немало сюрпризов, а квартет саксофонистов-виртуозов «Без названия» продемонстрирует высочайший исполнительский класс.
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