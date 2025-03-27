В этот вечер тебя ждёт россыпь избранных произведений академического репертуара в ярком, артистичном исполнении. В программе — музыка русского романтизма и французского импрессионизма в переложении для ансамбля саксофонов соединится с редко звучащими образцами оригинальной музыки XX века для духовых инструментов, а томные мелодии танго будут соседствовать с эстрадно-джазовыми ритмами. В концерте будет немало сюрпризов, а квартет саксофонистов-виртуозов «Без названия» продемонстрирует высочайший исполнительский класс.