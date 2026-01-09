Среди роскошных интерьеров Шуваловского дворца тебя ждёт уникальная коллекция изделий фирмы Фаберже — более 1000 предметов, среди которых самые знаменитые: ювелирные яйца, которые российские императоры преподносили императрицам. Гид расскажет тебе об истории русского ювелирного искусства и покажет шедевры фирмы Фаберже. Ты увидишь редкую коллекцию русских эмалей: шкатулки, портсигары, ковши расписаны миниатюрами на тему русских сказок, романтических сюжетов и военных побед. Здесь же — коллекция изысканных и забавных фарфоровых и серебряных изделий — императорские подарки удивят самого искушённого путешественника. Тебя ждут: — всемирно известные яйца Фаберже — Коронационное, Ренессанс, Шантеклер — и не только они; — роскошные кабинетные и дипломатические подарки императоров; — портсигар императора и великого князя Сергея; — коллекция табакерок; — коллекция предметов из гильоширной эмали, в том числе принадлежавших императрице; — коллекция русских икон; — изделия с эмалевыми миниатюрами. Билет на экспозицию музея гид покупает заранее, оплата гиду перед экскурсией. Обязательно подтверди своё участие в экскурсии, зарегистрировав билеты после покупки! Для этого нужно просто позвонить по телефону или написать в Телеграм в любой день недели с 10:00 до 18:00. Сообщат телефон гида и уточнят место встречи. Билет на экспозицию музея нужно будет оплатить отдельно.