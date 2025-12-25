Вулкан из утопического джаза, медитативного пост-хардкора и неистового бессознательного фолка. Концерт пройдёт при поддержке группы Удел. Сольного проекта барабанщика группы Шаййм, Андрея Пищиты, создающего психоделическую героическую поп-музыку на основании меланхоличного афробита.