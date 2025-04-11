Величайшее трио снова на сцене — группа Шары вернулась, чтобы сыграть лучшие концерты в своей жизни. Панк-шоу с элементами водевиля, безумия и стендапа, при участии таких же ненормальных гостей, которое запомниться тебе надолго. Песни, под которые ты первый раз целовала парня, ссорилась с мамой, или подавала документы на развод — каждая нота в этот вечер будет только для тебя, так что обязательно приходи посмотреть на красивых мужчин.