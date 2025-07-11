Shakotan Boogie/Тренер Чемпион/Егор Попс
Транспортный Переулок 10А
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Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
вихрь ультраскоростей закружит каждого в жарком танце кто рискнет пройти сквозь пустыни эго и победит в гонке под названием жизнь собрание сильных, красивых и дерзких личностей в Большом Зале клуба Ласточка с музыкой Shakotan Boogie /drive hardcore/ Егор Попс /lo-fi shoegaze/ Тренер Чемпион /roar electronica/
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