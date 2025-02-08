Шахматный турнир Chess.port & Friends Chess Club
пространство «УКТ», Кожевенная линия, 40Б
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 12+
Игры
Про событие
Приходи на шахматный вечер для всех. В программе: - Турнир для опытных игроков; - Турнир для любителей; - Свободная шахматная зона. 5 туров с контролем времени: 10+2 Вход свободный. Для участия в турнире необходимо пройти регистрацию и внести турнирный взнос в размере 500 рублей. Победителей ждут памятные призы и приятные бонусы. Запись: заполни форму или напиши в тг https://t.me/anastasyamoroz
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