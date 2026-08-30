Шахматный рапид-турнир
Конюшенная площадь, 2В
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 0+
Игры
Про событие
Будешь играть в камерном музее и получать от каждой партии баллы рейтинга ФШР и РШТ. 7 туров | 10+5 Без ограничения по возрасту и рейтингу. Максимальное количество 40 человек. Вход бесплатный, но необходима регистрация.
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