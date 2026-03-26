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Шахматный квиз

Баланс Белого
Лиговский проспект 74

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Тематический квиз, на котором ты удивишься, как сильно шахматы вплетены в культурный код (при этом умение играть в шахматы не обязательно). Формат: Команды из 2-5 участников. Можешь собрать свою команду или прийти один — организаторы добавят тебя к уже готовой команде. Всего 5 раундов: от блица до музыкального. Победители получат напитки от бара в подарок. Запись осуществляется по предоплате, стоимость включает напиток от бара.

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