Тематический квиз, на котором ты удивишься, как сильно шахматы вплетены в культурный код (при этом умение играть в шахматы не обязательно). Формат: Команды из 2-5 участников. Можешь собрать свою команду или прийти один — организаторы добавят тебя к уже готовой команде. Всего 5 раундов: от блица до музыкального. Победители получат напитки от бара в подарок. Запись осуществляется по предоплате, стоимость включает напиток от бара.