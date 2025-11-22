Два дня практики самопознания на стыке психологии и искусства. Мастерская «Шаги» — это два дня для замедления, осознанности и вдохновения. С помощью телесных и арт-практик ты исследуешь свой ритм, цели и движения к ним, а также создадите личный арт-объект — метафору своего пути. Унесёшь с собой простые техники для самоподдержки и ясности в повседневной жизни. Будешь работать с темой внутренних и внешних шагов — через телесные практики, движение, рисунок, коллаж, создание арт-объекта и мягкую групповую поддержку. Ты замедлишься, почувствуешь свой ритм, осознаешь, где находится и куда хочешь двигаться. Потренируешь восприятие шага как ценности, а движения – как источника энергии и ясности. Ты поищешь ответы на важные вопросы: — Где я сейчас в своей жизни? — Что помогает, а что мешает двигаться вперёд? — Какой ритм будет поддерживающим именно для меня? — Что я могу создать, если остановлюсь и прислушаюсь к себе? Что будет происходить: — Двигательные практики для осознания тела и контакта с собственным ритмом — Арт-подходы: рисунок, коллаж, работа с образом шага, создание личного арт-объекта — Пространство игры, визуализации и свободного самовыражения — Групповая рефлексия и психологическая поддержка от Марины Бебик — Вдохновляющие визуальные и философские практики от художника Галины Метеличенко Что ты унесёшь с собой: — Личный арт-объект, созданный вами – как образ вашего движения и опоры — Практики, которые можно использовать самостоятельно в повседневной жизни — Контакт с телом, обновлённый ритм и ресурсное состояние — Свежий взгляд на привычные задачи и новые идеи, как двигаться дальше Ведущие: 1)Марина Бебик — психолог, терапевт искусствами (интермодальный подход), танцетерапевт, более 20 лет практики работы с группами, психодраматерапевт, член Международного Совета Музеев (ИКОМ). 2)Галина Метеличенко — художник, дизайнер, член Союза дизайнеров РФ, лауреат государственной премии в области современного искусства Инновация-2015, участница выставок и международных проектов, арт-терапевт, преподаватель Института практической психологии ИМАТОН (СПб). Даты: 22–23 ноября с 12:00 до 17:00