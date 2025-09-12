Выставка «Шаги» представляет собой визуальное исследование внутреннего мира и тревог современной молодежи. Художница создаёт мощные метафоры, воплощая эмоции своего поколения, включая неуверенность, давление всевозможных клише, стереотипов и стандартов, а также поиск своего места в жизни. Апполинария (автор) задаёт актуальный вопрос: «Чьим путём мы идём?» и предлагает зрителю осмыслить свободу выбора в мире, полном указателей. Экспозиция будет дополнена VR-погружением в одну из работ, что позволит глубже погрузиться в визуальную атмосферу художницы. Открытие выставки состоится 12 сентября в 17:00 — необходимо зарегистрироваться. Выставка продлится до 26 октября 2025 года. Посетить её можно с понедельника по субботу с 10:00 до 20:00, в воскресенье — с 12:00 до 20:00. Вход свободный.