О фильме: Эмили, дочь влиятельного бизнесмена, приезжает в Майами с намерением стать профессиональной танцовщицей, но влюбляется в Шона — юношу, чья танцевальная труппа устраивает музыкальные флэшмобы. Команда, называющаяся MOB, участвует в конкурсе с внушительным денежным призом, а тем временем отец Эмили намеревается перестроить родной район ребят и переселить тысячи людей. Эмили присоединяется к танцорам и организует протестные мобы, рискуя не осуществить мечту, но сражаясь за нечто более важное. Вход: заказ по меню.