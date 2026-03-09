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О фильме: Некоторые учатся танцевать, другие рождены для этого. Люк ищет танцоров для своей команды «Пираты». В конце концов, ему встречаются Лось, поступивший в Нью-Йоркский университет, и Натали, загадочная танцовщица, которая никогда не проигрывает. Смогут ли они превзойти лучших мировых танцоров? Вход: заказ по меню.
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