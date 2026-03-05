О фильме: Уличная танцовщица Энди поступает в Мэрилендскую школу искусств. Занимаясь там, она стремится доказать, что ни в чем не уступает другим студентам. Познакомившись с лучшим учеником школы Чейзом, Энди создает коллектив, который должен выступать в подпольном танцевальном состязании «Улицы». В итоге Энди удается реализовать свои мечты и справиться с одолевающими ее проблемами... Вход: заказ по меню.