Шаг вперед 2: Улицы
набережная Чёрной речки, 5
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Уличная танцовщица Энди поступает в Мэрилендскую школу искусств. Занимаясь там, она стремится доказать, что ни в чем не уступает другим студентам. Познакомившись с лучшим учеником школы Чейзом, Энди создает коллектив, который должен выступать в подпольном танцевальном состязании «Улицы». В итоге Энди удается реализовать свои мечты и справиться с одолевающими ее проблемами... Вход: заказ по меню.
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