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Shadow Ecstatic Dance

БЦ «Маркус», 10-я линия Васильевского острова, 59

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Юбилейный 10-й Shadow Ecstatic Dance Отметят День Зарождения команды Shadow Ecstatic Crew. Ровно год назад встретились объединённые в любви к эмоциональным танцам и разнообразной музыки. Музыкальные предпочтения трогают все части души и тела. Впервые Dj Stas Sazhaev проведёт через волны звука, а пространство примет тебя таким какой ты есть. Что будет: — Welcome set от DJ Ninel — Разминка от Kamila Laipanova — Ecstatic set от DJ Stas Sazhaev — Круг и чаепитие Стоимость участия: donation Возьми с собой, пожалуйста, сменную одежду (обувь не нужна) и бутылочку воды.

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