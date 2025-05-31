Юбилейный 10-й Shadow Ecstatic Dance Отметят День Зарождения команды Shadow Ecstatic Crew. Ровно год назад встретились объединённые в любви к эмоциональным танцам и разнообразной музыки. Музыкальные предпочтения трогают все части души и тела. Впервые Dj Stas Sazhaev проведёт через волны звука, а пространство примет тебя таким какой ты есть. Что будет: — Welcome set от DJ Ninel — Разминка от Kamila Laipanova — Ecstatic set от DJ Stas Sazhaev — Круг и чаепитие Стоимость участия: donation Возьми с собой, пожалуйста, сменную одежду (обувь не нужна) и бутылочку воды.