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Shadow Ecstatic Dance

набережная реки Смоленки, 14

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Будешь прощаться с зимой и встречать пробуждение жизни! Как первый крик младенца заявляет о себе в этом мире, так и ты утвердишь себя танцем и пробудишь внутреннее звучание. Мероприятие поддержат удивительные музыканты, чтобы воссоздать магию жизни, магию племенного танца. Что будет: - welcome set от Veta Svetlaya - телесно-звуковая разминка от Kami Kaplan - ecstatic set от Kami Kaplan и живой аккомпанемент от Вадима Харитонова и Натальи Яковлевой - soundhealing от Наталии Shanti - завершающий круг на соединение сердец Необходима комфортная, не сковывающая движения одежд.

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