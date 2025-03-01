Будешь прощаться с зимой и встречать пробуждение жизни! Как первый крик младенца заявляет о себе в этом мире, так и ты утвердишь себя танцем и пробудишь внутреннее звучание. Мероприятие поддержат удивительные музыканты, чтобы воссоздать магию жизни, магию племенного танца. Что будет: - welcome set от Veta Svetlaya - телесно-звуковая разминка от Kami Kaplan - ecstatic set от Kami Kaplan и живой аккомпанемент от Вадима Харитонова и Натальи Яковлевой - soundhealing от Наталии Shanti - завершающий круг на соединение сердец Необходима комфортная, не сковывающая движения одежд.