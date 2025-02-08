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Шабаш

Base St. Petersburg (ex. Гигант Холл)
Кондратьевский проспект, 44

Начало:

Завершение:

от 1400₽ до 9200₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Решили сделать самое грандиозное музыкальное стримерское мероприятие и впервые собрать на одной сцене. Всё оффлайн, всё по-настоящему. Два города, два праздника. Шабаш. Пропустившим — пермач. Точное время запуска на площадку для твоей категории билета ты сможешь найти во встрече мероприятия в вк за несколько дней до концерта по этой ссылке – https://vk.com/shabash_gng_spb

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