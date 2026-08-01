Сезон галереи (Gallery Season)
Backyard, Херсонская улица, 43/12
Начало:
Завершение:
от 900₽ до 1700₽
Возраст 18+
Выставки
Вечеринки
Необычное
Про событие
Представь вечеринку, во время которой проходит выставка, и бетонное пространство вокруг наполняется светом и звуком На танцполе искусство будет рождаться в моменте: из света, из музыки и из эмоций.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи