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Сезон галереи (Gallery Season)

Backyard, Херсонская улица, 43/12

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Завершение:

от 900₽ до 1700₽
Возраст 18+
Выставки
Вечеринки
Необычное

Про событие

Представь вечеринку, во время которой проходит выставка, и бетонное пространство вокруг наполняется светом и звуком На танцполе искусство будет рождаться в моменте: из света, из музыки и из эмоций.

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