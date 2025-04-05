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Seven Blank Years

BLANK
Арсенальная наб., д. 1

Начало:

Завершение:

2300₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечеринка в честь дня рождения клуба Blank. За 7 лет команда клуба прошла много испытаний, устроила огромное количество ивентов и этот день станет лучшим поводом отпраздновать такой насыщенный путь. Три танцпола и вот такой лайн-ап: Au Bet / Bevissthet / Brzhezovsky / Caitlyn Kasha / Digital Jesus / Errotica / Giin / Greenwald / Heliyah / KATSURA / Mikhail Lisitsyn / Novikov / Party Devotee / Roma Nemov / DJ Roma Ptashenko / Shulya / Sofia Rodina / Veselychel / Zaletny

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