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Группа из Санкт-Петербурга, играющая инди-музыку за пределами жанров. Они берут за основу русский фольклор и прошивают его стежками плотного грува, заплетая тугие косы из волнующих мелодий, электроники и волшебного женского вокала.
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