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Сервантное хранение

Sobo Gallery, Моховая улица, 27-29 (вход в арку)

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от 250₽ до 400₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Соло-проект Паши Безора «Сервантное хранение», вдохновлённый советским дизайном, детскими восспоминаниями и миром вещей, хранящих дух странной, мутирующей визуальной культуры. Сервант — главный герой рассказа, вместилище памяти, портал в защищенный мир детских фантазий, кенотаф или халабуда — сказочный самострой, переносимый из мира детства в агрессивную вселенную взрослых, прорастающий в ней ростками частной эклектики, домашнего украшательства, собирательства и жэк-арта. Все эти феномены сплетает в своей художественной Вселенной Паша Безор, создавая панковский мир цвета, сопротивляющийся гримасой, наивом и детским обсессивным повторением «примитивных» образов сложной морфологии, укорененной в глубоком авторском исследовании советского дизайна, книжной иллюстрации и мультипликации. Время работы: Чт-Вс: с 12:00 до 19:00 Пн-Ср: выходные дни

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