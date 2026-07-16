Соло-проект Паши Безора «Сервантное хранение», вдохновлённый советским дизайном, детскими восспоминаниями и миром вещей, хранящих дух странной, мутирующей визуальной культуры. Сервант — главный герой рассказа, вместилище памяти, портал в защищенный мир детских фантазий, кенотаф или халабуда — сказочный самострой, переносимый из мира детства в агрессивную вселенную взрослых, прорастающий в ней ростками частной эклектики, домашнего украшательства, собирательства и жэк-арта. Все эти феномены сплетает в своей художественной Вселенной Паша Безор, создавая панковский мир цвета, сопротивляющийся гримасой, наивом и детским обсессивным повторением «примитивных» образов сложной морфологии, укорененной в глубоком авторском исследовании советского дизайна, книжной иллюстрации и мультипликации. Время работы: Чт-Вс: с 12:00 до 19:00 Пн-Ср: выходные дни