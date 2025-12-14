Истории о маньяках будоражат умы и щекочут нервы во все времена. Расцвет жанра тру-крайм принёс массу информации об этом криминологическом явлении, но на этом мероприятии у вас будет уникальная возможность поговорить об этом не с журналистом, писателем или блогером, а с экспертом-практиком, человеком, профессионально занимающимся выявлением и поимкой серийных убийц многие годы. Ты узнаешь, почему эта категория преступлений считается самой сложной для расследования, какие методы розыска используются в отечественной и зарубежной полиции, откуда берутся серийные убийцы, можно ли распознать маньяка в окружении и многое другое. Кто рассказывает? Дмитрий Миронов. Кандидат психологических наук, автор диссертации «Психологическое обеспечение раскрытия серийных убийств». Старший оперуполномоченный по особо важным делам Отдела по раскрытию убийств Московского уголовного розыска (в отставке). Консультант Главного управления уголовного розыска МВД России, эксперт-спикер федеральных СМИ и интернет-медиа.