Проведи осенний вечер в саду особняка XIX века на премьерном показе второй части нового сезона «Уэнсдей». В программе вечера: welcome-коктейль Violet в стилистике сериала, пикник, живая музыка в исполнении резидента Клуба музыкантов Особняка Мясникова на виолончели, кинопоказ под открытым небом. Показ «Уэнсдей» откроет основательница «Сериального клуба» — Юлия Мокрецова. Посмотришь премьерную пятую и шестую серии нового сезона, а после поделишься впечатлениями. Во второй части нового сезона Уэнсдей придётся столкнуться лицом к лицу с последствиями своих импульсивных действий: Тайлер на свободе, жизни Энид грозит серьезная опасность, и всё это — её вина. Ситуации не помогает и тот факт, что теперь у Уэнсдей появляется новый духовный проводник в лице её прошлого директора. В стоимость брони на двоих включено: попкорн, коктейль Violet, корзинка для пикника с сэндвичами, закусками и напитками, концерт. Дресс-код: коктейльный/вечерний