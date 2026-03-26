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Сериальный показ. «История любви»

Особняк И. Мясникова
ул. Восстания, 45

Начало:

Завершение:

от 4000₽ до 4500₽
Возраст 16+
Кино
Еда

Про событие

Проведи вечер в особняке XIX века на показе первых серий нового сериала — «История любви», который посмотришь совместно с киноклубом «Flos Films» Анны Флос. В программе вечера: welcome с игристым, фуршет, обсуждение романа Кэролин с Джоном Кеннеди младшим, кинопоказ в концертном зале, а также свободная прогулка по парадным комнатам, выполненным в одном из самых романтичных архитектурных стилей — необарокко. Сериал «История любви» повествует об истории знакомства и отношений между журналисткой Кэролин Бессетт и Джона Кеннеди младшего — сына 35 президента США. В главных ролях снялись Сара Пиджон и Пол Энтони Келли. 26 марта вместе посмотрим первые серии сериала. Показ пройдёт в концертном зале Особняка Мясникова — месте, где в прошлом столетии собирались главные представители светского общества Петербурга и России. До начала события пригласят тебя в Колонный зал на фуршет с разнообразными закусками, десертами и игристым.

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