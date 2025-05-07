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Сериальный показ: «Граф Монте-Кристо»

Особняк И. Мясникова
ул. Восстания, 45

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Проведи весенний вечер в особняке XIX века на показе совместно с «Сериальным клубом». Сериал «Граф Монте-Кристо» 2025 года — это самая новая экранизация романа Александра Дюма с Сэмом Клафлином в главной роли. Данную экранизацию зрители и критики называют самой приближенной к книжному первоисточнику. Создательница «Сериального клуба» Юлия Мокрецова познакомит гостей с сериалом и его атмосферой. В программе вечера: фуршет, игристое, живая музыка из сериала в исполнении клуба музыкантов Особняка Мясникова, кинопоказ в концертном зале и свободная прогулка по парадным комнатам, выполненным в одном из самых романтичных архитектурных стилей — необарокко.

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