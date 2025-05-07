Проведи весенний вечер в особняке XIX века на показе совместно с «Сериальным клубом». Сериал «Граф Монте-Кристо» 2025 года — это самая новая экранизация романа Александра Дюма с Сэмом Клафлином в главной роли. Данную экранизацию зрители и критики называют самой приближенной к книжному первоисточнику. Создательница «Сериального клуба» Юлия Мокрецова познакомит гостей с сериалом и его атмосферой. В программе вечера: фуршет, игристое, живая музыка из сериала в исполнении клуба музыкантов Особняка Мясникова, кинопоказ в концертном зале и свободная прогулка по парадным комнатам, выполненным в одном из самых романтичных архитектурных стилей — необарокко.