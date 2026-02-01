Проведите зимний вечер в особняке XIX века на долгожданном показе четвёртого сезона «Бриджертонов», который пройдёт совместно с «Сериальным клубом» Юлии Мокрецовой. В программе вечера: welcome с игристым, фуршет, живая музыка из сериала в исполнении Клуба музыкантов Особняка Мясникова, кинопоказ в концертном зале и свободная прогулка по парадным комнатам, выполненным в одном из самых романтичных архитектурных стилей — необарокко. Показ пройдёт в концертном зале Особняка Мясникова — месте, где в прошлом столетии собирались главные представители светского общества Петербурга и России. Эстетика особняка перекликается с эстетикой «Бриджертонов» — XIX век, схожие архитектурные стили, а также аристократическая атмосфера, которая полностью погрузит тебя в происходящее на экране и подарит незабываемые эмоции от просмотра.