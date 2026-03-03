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Сериальный показ. «Бриджертоны. Финал четвертого сезона»

Особняк И. Мясникова
ул. Восстания, 45

Начало:

Завершение:

от 4000₽ до 4500₽
Возраст 18+
Кино
Концерты
Еда

Про событие

Проведите зимний вечер в особняке XIX века на долгожданном показе заключительных серий четвертого сезона «Бриджертонов», который пройдёт совместно с «Сериальным клубом» Юлии Мокрецовой. В программе вечера: welcome с игристым, фуршет, живая музыка из сериала в исполнении Клуба музыкантов Особняка Мясникова, кинопоказ в концертном зале и свободная прогулка по парадным комнатам, выполненным в одном из самых романтичных архитектурных стилей — необарокко. Показ пройдёт в концертном зале Особняка Мясникова — месте, где в прошлом столетии собирались главные представители светского общества Петербурга и России. Эстетика особняка перекликается с эстетикой «Бриджертонов» — XIX век, схожие архитектурные стили, а также аристократическая атмосфера, которая полностью погрузит тебя в происходящее на экране и подарит незабываемые эмоции от просмотра.

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