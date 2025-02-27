О фильме: Очаровательная интриганка Макс Коннерс и её прилежная ученица (она же - дочь) Пейдж – отличная команда. Некоторые матери учат своих дочерей музыке, танцам и этикету, а Макс передала Пейдж всё, что узнала сама за многие годы об авантюрах, мошенничестве и обольщении. Отсутствие капитала, по их мнению, — лишь временное явление, легко поправимое при помощи мужчин. Ничего неподозревающие обеспеченные жертвы быстро попадаются в коварные сети прекрасных обманщиц. Результат – лёгкая и беззаботная жизнь на деньги очередного одураченного простофили, лишившегося значительной части своих средств. И всё было бы хорошо, но однажды Пейдж совершила роковую ошибку влюбившись на самом деле. Ведь женское сердце, не спрашивая свою хозяйку, всегда ищет настоящую любовь. Много лет назад такую же ошибку совершила и Макс. Бронирование (в тг) — @vseklassnoo