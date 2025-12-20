Секреты Петроградской стороны: дворы-колодцы, парадные и доходные дома
Большой проспект Петроградской стороны, 98
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 6+
Про событие
Заглянуть в мир дореволюционной России и узнать о прошлом быте петербуржца — на групповой экскурсии. Петроградка — колыбель Петербурга, именно здесь началась его история. Ты узнаешь, почему этот район называют петербуржским лабиринтом и считают самым загадочным в городе. Увидишь самый маленький двор-колодец, где не бывает света. Посетишь место, где Ленин начал подготовку к революции. Откроешь тайны дома Эмира Бухарского. Изучишь самые интересные доходные дома и познакомишься с бытом ушедших эпох. Что тебя ожидает: Проведут тебя по лабиринтам проходных дворов, где до сих снимают сериалы о бандитах. Завернут в суперсекретный двор-колодец, который без гида практически невозможно обнаружить и где температура воздуха резко снижается. Ты познакомишься с архитектурой северного модерна. Рассмотришь респектабельный «дом-палаццо» Эмира Бухарского и услышишь легенды, связанные с ним. Расскажут о секретном подземном тоннеле от дома до Соборной мечети, посветят ультрафиолетом на шишимский мрамор и увидишь, как он блестит. Исследуют самые интересные доходные дома и их парадные с каминами и витражами. Обойдёшь крупнейший дореволюционный доходный дом и посетишь место, в котором Ленин начал подготовку к Октябрьской революции. А ещё ты узнаешь, как в начале 20 века работала машина для пылевсасывания и почему эта технология утрачена. Организационные детали: Прогулка заканчивается там же, где и начинается — в 5 минутах от ст. метро «Петроградская» Могут организовать эту программу в индивидуальном формате в удобное для тебя время, стоимость можно уточнить в переписке. Возможно провести экскурсию индивидуально для группы до 6 человек. Подробности уточняй, пожалуйста, в переписке с гидом. Место проведения: м. Петроградская Большой Проспект П.С. 98, встреча у Британских пекарен расписание на декабрь с 20.12 пн чт пт 13:00 сб и вс 10:30 и 15:30 январские с 01.01 по 11.01 каждый день 10:30, 13:00, 15:30 с 12.01 по 01.04 пн чт пт 13:00 сб и вс 10:30 и 15:30 Как попасть: Оплата на месте https://t.me/tregona
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