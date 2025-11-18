Секретный вечер Клуба культурных гедонистов
Отель Hovard Club, Мастерская улица, 9
Начало:
Завершение:
3500₽
Возраст 18+
Выставки
Про событие
Узнаешь про историю закрытых клубов и нарядно проведёшь вечер, чтобы прочувствовать атмосферу закрытого сообщества bigcity.art и, возможно, стать его участницей. Тебя ждут истории о самых престижных клубах Англии, а также рассказы про известных французских салоньерок. Узнаешь, как эти сообщества повлияли на живопись, литературу и дизайн. И возьмёшь на заметку правила встречи гостей и лайфхаки по тому, как окружить себя интересными людьми. Дресс-код: элегантность, изысканность, тихая роскошь!
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