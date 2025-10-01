Путешествие по центру Санкт-Петербурга — ты увидишь город, каким его не знали, а тебя увидит через объектив камеры опытный гид-фотограф. Он сделает несколько десятков кадров в самых интересных местах центра города — не только у роскошных фасадов, но также в атмосферных парадных и в сказочном созданном художником дворе, у романтических петербургских мостов и на черной лестнице. Экскурсия в формате фотопрогулки будет проходить в следующих локациях: — Пять углов; — дом писателя Довлатова; — особняк Каншина; — дом Елисеевых; — секретные дворы и парадные и парадная «Ромашка»; — река Фонтанка. Фотограф-гид расскажет интересную историю о каждом из этих мест, а также поможет расслабиться перед камерой, научит фотогеничным позам и выберет идеальные ракурсы. Пожалуйста, обрати внимание: — результат фотосессии — 50+ фотографий — придет тебе на электронную почту в течение недели после экскурсии; — в стоимость экскурсии входит обработка кадров; — эту прогулку можно провести и в формате экскурсии без фотосъёмки. Обязательно подтверди своё участие в экскурсии, зарегистрировав билеты после покупки. Для этого нужно просто позвонить по телефону или написать в Телеграм-бот в любой день недели с 10:00 до 18:00.