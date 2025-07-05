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Секретный концерт «White nights» Chamberries

Третье место
Литейный пр., 62

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Завершение:

от 2000₽ до 3800₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Секретный концерт — это новый формат камерного вечера, который подарит вам совершенно уникальный опыт слушания музыки, ведь программа концерта засекречена. Здесь не будет места для формальностей, самое важное — твои эмоции и глубокое погружение в произведение. Ты будешь слушать музыку, не зная её названия, композитора или истории создания, что позволит тебе воспринимать её совершенно свободно, без предвзятых ожиданий, а исполнители поделятся с тобой своими мыслями и чувствами. Это не просто концерт, это диалог, в котором исчезнут границы между сценой и залом. Такой формат даёт возможность полностью погрузиться в музыку, почувствовать её без привычных рамок и шаблонов. Этот вечер для тех, кто готов шагнуть в неизвестность, для тех, кто ищет новое восприятие искусства и хочет открыть себя в музыке.

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