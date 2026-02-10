Секретный день (Secrey Day)
улица Красного Текстильщика, 10-12АШ
Начало:
Завершение:
от 1800₽ до 3200₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Первые лица UG, СТВОЛ, Private Persons на двух сценах нового места силы. Диджеи: TSNR Reptiloid Rlgn Any act VILLIAN Easy Fresh sasha trautvein Usmanovfck Arkadich Tikhon Boyko TY IT ALONE Superlative Kid Cope Kirsanax Some Stru
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