Мрачный и загадочный, классически «питерский», Васильевский остров обладает собственным характером, хранит удивительные и печальные тайны, которыми с тобой поделятся гиды. Даже те, кто прожил на острове много лет, после этого тура другими глазами смотрят на его суровые проходные дворы и дворы-колодцы, яркие и парадоксальные парадные и чёрные лестницы. Что ты увидишь: — Старейший жилой дом Петербурга; — Необычные здания XIX-XX века постройки; — Лабиринт проходных дворов, где снимали «Улицы разбитых фонарей»; — Исполняющий желания Двор Духов; — Самую узкую улицу Петербурга; — Архитектурные парадоксы; — Дворы-колодцы, в которые не попасть без гида; — Закрытые от других прохожих лестницы с сияющими витражами, коваными перилами, метлахской плиткой, старинными скульптурами, дремлющими каминами и мраморными ступенями. На этом маршруте ты попадёшь в знаменитые «места силы» мистической столицы России. Заглянешь в загадочный Двор Духов в доме, где жил художник Николай Рерих — духовный искатель и один из крупнейших мистиков XX столетия. Во дворе ты загадаешь заветное желание, глядя на крошечный кусочек неба. Прогулка завершится у легендарной аптеки алхимика и провизора Пеля: разглядишь её примечательный фасад и услышишь несколько её удивительных легенд. Обрати внимание: посещение аптеки Пеля не входит в план прогулки. Внимание, тебе нужно будет обязательно подтвердить своё участие в экскурсии, зарегистрировав билеты после покупки. Для этого нужно просто позвонить по телефону в любой день недели с 10:00 до 18:00. Телефон (Telegram): +7(912)076 70 52