Сегодняночью
площадь Конституции, 2
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от 1000₽ до 16000₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Стильные романтики и адепты рок-н-ролльного жанра, группа «Сегодняночью», вновь расскажут о плохих правилах хорошего тона и напомнят о звёздах MTV и модных журналах. Самые лучшие песни за всю историю коллектива и самобытный Никита Владимирович Козлов с интеллигентной улыбкой на сцене клуба «Jagger» не позволят никому скучать. Сбор гостей с 19:00
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