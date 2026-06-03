Стильные романтики и адепты рок-н-ролльного жанра, группа «Сегодняночью», вновь расскажут о плохих правилах хорошего тона и напомнят о звёздах MTV и модных журналах. Самые лучшие песни за всю историю коллектива и самобытный Никита Владимирович Козлов с интеллигентной улыбкой на сцене клуба «Jagger» не позволят никому скучать. Сбор гостей с 19:00