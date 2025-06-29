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Сегодняночью

Юнион
Литейный проспект, 55

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

На сцену Ю выйдет группа, с которой связано множество воспоминаний, цитат и неостывших эмоций. Это уже традиция, почти семейная: ежегодная встреча с «сегодняночью» — музыкальный ритуал, в котором ностальгия и удовольствие от настоящего звучат в унисон. «Мы будем осторожны с тобой сегодня ночью» — не просто строчка из дебютного альбома, а ненавязчивое приглашение раствориться в атмосфере: бокал красного, полумрак зала, где гитары звучат как голоса старых друзей, и песни, знакомые с юности, снова становятся саундтреком к нашей жизни. «сегодняночью» — это Петербург, где воздуха всегда чуть больше, чем правил. Это честные истории, за которыми стоит фронтмен Никита Козлов — наблюдатель, мечтатель и человек, который знает: рок-н-ролл не должен быть слишком серьёзным. В этом году группе исполняется 25 лет. Четверть века музыки, игр с жанрами, удачных (и нарочито странных) альбомов, неожиданных туров и узнаваемой иронии. Концерт в Ю станет частью большого юбилейного сезона — с лучшими и самыми неожиданными песнями, от «кофе и сигареты» до «иррационального бадминтона».

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