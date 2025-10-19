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Съедобный ботанический сад: экскурсия с дегустацией

улица Профессора Попова, 2

Начало:

Завершение:

3600₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Один из старейших и красивейших садов страны откроется для тебя особенным образом: камерно, без толп и очередей, с дегустацией прямо среди пальм и лиан. Ведущая — Ирина Нужина, гид, который умеет рассказывать так, что начинаешь любить каждый листок. Познакомишься с растениями и узнаешь, какой вкус скрыватся за их причудливыми формами. — Знал ли ты, что квасят не только капусту, но и листья пальмы? — Что инжир опыляется крошечными осами, которые залетают прямо внутрь плода? — Откуда пошёл «карат» — мера для драгоценных камней? — Почему у драцен кроваво-красный сок? — И какое отношение пробковое дерево имеет к вашему бокалу вина? Будешь пробовать на вкус то съедобное, что встретишь в путешествии по субтропикам: от экзотических фруктов до неочевидных частей привычных нам растений.

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