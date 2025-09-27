Празднуют жизнь и день рождения icecreameyes на Discovery. За пультом — друзья и резиденты проекта, а за тобой — самая важная миссия: не дать танцполу остыть ни на секунду. В лайн-апе: kinkstarter, BANANA SPLIT, oppa ju и voselok, icecreameyes, LR13, Lure, Tumanova. Начало в 22:00. С 23:00 до 3:00 вход платный — 500р. в предпродаже онлайн и на входе.