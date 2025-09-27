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Discovery

Юнион
Литейный проспект, 55

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Празднуют жизнь и день рождения icecreameyes на Discovery. За пультом — друзья и резиденты проекта, а за тобой — самая важная миссия: не дать танцполу остыть ни на секунду. В лайн-апе: kinkstarter, BANANA SPLIT, oppa ju и voselok, icecreameyes, LR13, Lure, Tumanova. Начало в 22:00. С 23:00 до 3:00 вход платный — 500р. в предпродаже онлайн и на входе.

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