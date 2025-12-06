Эта тусовка станет продолжением шоукейса «Палуба», который организаторы представляли на Морской. Помимо обширной музыкальной программы пройдёт два баттла, отборы на которых будут проходить прямо на вормапах, за час до самого баттла: 19:00 - 20:30 Warm Up под звучание коллекции worldwide музыки от Jax 20:30 - 22:00 All Stales баттл с мультижанровым лайвом от Rubba Fingaz и виниловой подборкой от Pasha Bronx Судьи: Kasson Garcon & XOSE 22:00 - 23:00 Warm Up сквозь экспериментальную селекцию от Pasha Bronx 23:00 - 00:00 Experimental баттл с нойз и idm лайвом от Sprrw aka Rna Судьи: Даниил Левищев и Дарья Пластун 00:00 - 02:00 Afterparty под кураторством Кот Ag4t Внимание: это вечеринка не только для танцоров