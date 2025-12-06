Бар «Мачты» отмечает 9 лет проектом Sea stars — продолжением шоукейса «Палуба». В программе: обширная музыкальная линейка, два баттла с призовым фондом 10000р. в каждой номинации, отборы прямо на вормапах, а также afterparty. 19:00–20:30 — warm up под коллекцию worldwide пластинок от Jax; 20:30–22:00 — all styles баттл с мультижанровым лайвом от Rubba Fingaz и виниловой подборкой от Pasha Bronx, судьи Kasson Garcon и XOSE; 22:00–23:00 — экспериментальный warm up от Pasha Bronx; 23:00–00:00 — experimental баттл с нойз и idm лайвом от SPRRW aka RNA, судьи Даниил Левищев и Дарья Пластун; 00:00–02:00 — afterparty под кураторством KOT AG4T. Вечеринка создаёт «Палубу» как культурный срез города, где музыка, танец и вечеринки неразрывно связаны, без ярлыков и шаблонов — только движение, грув и свобода самовыражения. Эта вечеринка не только для танцоров!