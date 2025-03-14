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Концерт Schick Schock Band в Шляпе — это музыкальное событие, погружающее в мир ритмов триольных пульсаций и захватывающих джазовых аранжировок. Звуки контрабаса, тенор-саксофона, вокала, альт-саксофона, клавиш, барабанов и трубы создают неповторимую атмосферу, наполняя пространство энергией и гармонией. В исполнении коллектива прозвучат известные зарубежные хиты, преобразованные в яркие интерпретации, а также известные джазовые стандарты. Вечер для ценителей живой музыки, где каждый инструмент раскрывает свою уникальную роль в создании непередаваемого звучания.
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