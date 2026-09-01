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Счастье в эпоху перемен

Новый Акрополь, набережная реки Мойки, 112

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Полуторачасовой практикум, где не будет лекций «сверху вниз». Только бережный разговор и несколько античных практик, которые легко встроить в обычный день. Что будут делать: — Различение — посмотришь, где твои настоящие желания, а где привычные установки, которые ты принимаешь за свои. — Избирательность — заметишь повседневные привычки, которые незаметно забирают силы, и выберешь те, что действительно наполняют энергией. — Внутренняя свобода — попробуешь простой принцип, который помогает не рассыпаться от пробок, критики и авралов. — Целостность — поймёшь, что можно мягко отставить в сторону, чтобы проявилось главное. Как будет проходить: Короткая личная практика в блокноте + живой диалог в мини-группе. В середине — пауза на чай. Идеально, если ты идёшь в первый раз — здесь не давят и не заставляют быть откровенным. Количество мест ограничено — чтобы всем было комфортно.

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