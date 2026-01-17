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Scandal Party

Юнион
Литейный проспект, 55

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Зови бывших, им можно без костюма! В эту субботу встреча под куполом цирка в стенах уже знакомого бара Юнион. В программе лучшая музыка последнего тридцатилетия, яркие наряды, акробатические номера, сладкая сахарная вата и танцы до утра в кругу друзей. Спонтанно, неожиданно, но очень приятно. Что может быть лучше, чем начинать год в компании единомышленников, под любимые треки блистая своим лучшим нарядом? За пультом в эту ночь: Михаил Авербах, Fukka.g, Xtralovable Дресс-код желательно-обязателен: смотри фото для вдохновения. Вопросы https://t.me/tomastulova

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