Scally Milano Клабшоу
Конюшенная площадь, 2В
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 2850₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
В эту пятницу привозят одного из самых мощных представителей новой школы рэпа - Scally Milano «днями и ночами», «Любить обнимать», «Большие бабки» и другие треки, которые ты знаешь наизусть. Будет жарко. резерв по тел. / билет / бронь = вход без очереди с собой бери паспорт / военный билет / права
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