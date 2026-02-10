В эту пятницу привозят одного из самых мощных представителей новой школы рэпа - Scally Milano «днями и ночами», «Любить обнимать», «Большие бабки» и другие треки, которые ты знаешь наизусть. Будет жарко. резерв по тел. / билет / бронь = вход без очереди с собой бери паспорт / военный билет / права