Тебя приглашают на яркий, энергичный и праздничный вечер, где тебя ждёт драйвовая атмосфера, любимые хиты русского и зарубежного рока и настоящее роковое настроение! Организаторы запланировали насыщенную новогоднюю программу: — шоу-программа с интерактивами и праздничными сюрпризами — танцевальный диджей-сет от Mr. DJ, который разогреет танцпол и задаст ритм вечера — выступление кавер-группы Restart, исполняющей любимые всеми рок-хиты (Хали Гали, it's my life, кукла колдуна и пр.) и новогоднюю классику — поздравления Деда Мороза и Снегурочки, праздничные интерактивы; Праздничное сет-меню для всех гостей (входит в стоимость билета). Погрузись в атмосферу музыки, огней и драйва — танцы, эмоции и роковая энергия сделают эту ночь по-настоящему живой и яркой!