О фильме: Мегги Карпентер до смерти боится замужества, и каждый раз, когда дело доходит до свадьбы, она сбегает прямо от алтаря. Таким образом, за плечами у Мегги три неудавшиеся свадьбы. Пока она готовится к четвёртой, в её городок приезжает журналист Айк, который собирается написать о ней разоблачительную статью. Однако и ему не суждено устоять перед чарами красавицы. Станет ли он очередной жертвой Мэгги, или тёртому репортеру удастся всё-таки окольцевать ветреную невесту? Запись в тг – @camperbistro