О фильме: Мегги Карпентер до смерти боится замужества, и каждый раз, когда дело до ходит до свадьбы, она сбегает прямо от алтаря. Таким образом, за плечами у Мегги три неудавшиеся свадьбы. Пока она готовится к четвертой, в ее городок приезжает журналист Айк, который собирается написать о ней разоблачительную статью. Однако и ему не суждено устоять перед чарами красавицы. Станет ли он очередной жертвой Мэгги, или тёртому репортеру удастся все-таки окольцевать ветреную невесту? Бронирование (в тг) — @vseklassnoo